Чемпионат России. «Спартак» примет «Пари НН», «Зенит» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 18-го тура.
В субботу «Спартак» примет «Пари НН», «Зенит» – «Акрон».
В воскресенье московское «Динамо» сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Краснодар» сразится на своем поле с «Локомотивом».
Чемпионат России
18-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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