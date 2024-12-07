Чемпионат России. «Спартак» примет «Пари НН», «Зенит» против «Акрона», «Краснодар» сыграет с «Локо» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 18-го тура.

В субботу «Спартак » примет «Пари НН », «Зенит » – «Акрон ».

В воскресенье московское «Динамо » сыграет дома с «Химками», ЦСКА встретится в гостях с «Факелом», «Краснодар» сразится на своем поле с «Локомотивом».

Чемпионат России

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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