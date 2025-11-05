Вальверде о 0:1 с «Ливерпулем»: «Трудно принять это поражение. «Реалу» нужно лучше защищаться при стандартах»
Федерико Вальверде: «Реалу» трудно принять поражение от «Ливерпуля».
Федерико Вальверде оценил поражение «Реала» от «Ливерпуля» (0:1) в Лиге чемпионов.
«Трудно принять это поражение. Мы потеряли три очка из-за стандарта, с которым должны были справиться.
На этом стадионе трудно играть. У нас были моменты, у них – тоже. Нам нужно лучше защищаться при стандартных положениях», – сказал капитан «Реала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
