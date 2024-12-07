Фанаты «Зенита» вывесили баннер с границами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и силуэтом солдата на матче с «Акроном»: «Это наша земля, и мы будем стоять»

Фанаты «Зенита» вывесили баннер с рисунком границ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

Это произошло во время матча 18-го тура Мир РПЛ против «Акрона » (1:1, первый тайм), который проходит в Санкт-Петербурге.

Границы регионов нарисованы на фоне силуэта солдата и российского флага. На баннере ниже написан текст: «Это наша земля, и мы будем стоять».

Фото: t.me/izvestnose

«Зенит» – «Акрон». 1:1 – Мостовой сравнял счет. Онлайн-трансляция