Фанаты «Зенита» вывесили баннер с границами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и силуэтом солдата на матче с «Акроном»: «Это наша земля, и мы будем стоять»
Фанаты «Зенита» вывесили баннер с рисунком границ ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.
Это произошло во время матча 18-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (1:1, первый тайм), который проходит в Санкт-Петербурге.
Границы регионов нарисованы на фоне силуэта солдата и российского флага. На баннере ниже написан текст: «Это наша земля, и мы будем стоять».
Фото: t.me/izvestnose
«Зенит» – «Акрон». 1:1 – Мостовой сравнял счет. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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