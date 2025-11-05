Бурруль считает, что рука Тчуамени – это пенальти: «Обе руки вытянуты к траектории полета мяча»

Перес Бурруль: игра рукой Орельена Тчуамени – это пенальти.

Перес Бурруль считает, что «Ливерпуль » должен был бить пенальти за игру рукой хавбека «Реала » Орельена Тчуамени .

Мерсисайдцы обыграли «Мадрид» (1:0) в матче Лиги чемпионов.

На 30-й минуте Доминик Собослаи нанес удар из-за пределов штрафной и попал в руку Тчуамени, находившемуся на линии.

Сперва арбитр Иштван Ковач назначил штрафной удар, но после разговора с видеоассистентом пошел смотреть повтор на предмет пенальти. После изучения эпизода судья решил вообще отменить фол и отдать мяч «Реалу».

«Оценивается положение руки: достаточно ли она вытянута, чтобы занять свободное пространство, или это естественное движение. Также учитываются близость и сила удара.

Этот эпизод допускает различные трактовки. Я скорее склоняюсь к назначению пенальти, поскольку обе руки вытянуты к траектории полета мяча», – сказал бывший арбитр.