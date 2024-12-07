Трансферный бан ЦСКА, Каманцев рассказал Федорищеву о взятках, Дегтярев – единственный кандидат на пост главы ОКР, Месси – MVP сезона МЛС, контракт Шестеркина на 92 млн долларов и другие новости

1. ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан на три окна – до лета 2026 года. «Химки» и «Кубань» тоже наказаны. Армейцев наказали из-за невыплаты 3 млн евро «Херенвену» за Эджуке – клуб не смог перевести деньги из-за санкций. В ЦСКА ожидают снятия бана и наказания «Вест Хэма».

2. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (4:2), Панарин набрал 2+1 и вошел в топ-10 российских бомбардиров в истории лиги, а Шестеркин прервал серию из 5 поражений подряд.

До игры стало известно о том, что вратарь подписал новый контракт с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (годовая зарплата – 11,5 млн).

3. «Аталанта» обыграла «Милан» дома в 15-м туре Серии А (2:1) и продлила серию побед в чемпионате. «Интер» был сильнее «Пармы» – 3:1.

4. Павел Каманцев рассказал Вячеславу Федорищеву о практике дачи взяток судьям в российском футболе. Губернатор Самарской области сообщил об этом полиции. После слов Федорищева о коррупции в футболе председателя судейского комитета РФС опросили в МВД.

5. НБА. 34+10 от Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Милуоки» и другие результаты .

6. «Ман Сити» следит за полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым с прошлого года, утверждает Legalbet.

7. Месси признан игроком сезона в МЛС. У Лео 21+11 за «Интер Майами» в чемпионате. А еще аргентинец стал лучшим игроком XXI века по версии Goal.

8. В КХЛ «Салават Юлаев» победил «Сибирь» (3:1), ЦСКА обыграл «Торпедо» (2:1 Б), «Витязь» проиграл «Ак Барсу» (3:5), «Амур» уступил «Динамо» Минск (2:5). Все результаты – здесь .

9. Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при по фигурному катанию, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й, Аймо – последний. Хазе и Володин победили в соревнованиях пар, Чок и Бейтс выиграли ритм-танец.

10. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема (1:2) – даже 916-й гол Криштиану не помог. «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров, команда португальца идет 4-й.

11. Защитник Джейк Труба перешел из «Рейнджерс» в «Анахайм». Клуб из Нью-Йорка получил защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025.

12. «ПСЖ» в гостях сыграл вничью с «Осером» (0:0) в 14-м туре Лиги 1. Матвей Сафонов остался в запасе на второй матч подряд после ошибки в игре с «Баварией».

13. Кубок России по биатлону. Смольский победил в спринте, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й. У женщин спринт выиграла Зырянова, Плюснина – 2-я, Гришина – 3-я.

Эмильен Жаклен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й, Йоханнес Бо – 5-й.

14. «Барселона» выплатила бывшему вице-президенту Технического комитета судей Негрейре почти на миллион евро больше – 8,4 млн, согласно новому отчету Гражданской гвардии. Было 135 транзакций с 2003 по 2018 годы, платежи «объективно доказаны».

15. Тереза Йохауг выиграла первую гонку на Кубке мира по лыжным гонкам после возвращения – коньковую «разделку». Хайди Венг стала 2-й, Карлссон – 4-я.

16. Леклер потеряет 10 позиций на старте Гран-при «Формулы-1» в Абу-Даби из-за замены компонента двигателя. Пилот «Феррари» выиграл первую практику, Ландо Норрис из «Макларен» победил во второй.

17. Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России.

18. Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала.

19. Макс Ферстаппен и Келли Пике объявили , что ждут ребенка.

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Мостовой пойдет тренером в солидный клуб: «Гвардиола и Зидан во вторых командах были случайно. Я не могу в «Спартак-2» идти, мне не 30 лет. Я не подлизываю, как это делают в футболе, и меня многие боятся»