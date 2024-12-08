Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на UFC 310. Это его девятая победа подряд
В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в полулегком весе между Алджамейном Стерлингом и Мовсаром Евлоевым.
Поединок продлился все три раунда. Евлоев победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 29-28.
Для Стерлинга это второй бой в дивизионе после перехода из легчайшего веса – в первом победил Келвина Каттара единогласным решением судей.
Теперь Евлоев идет в UFC с рекордом 9-0.
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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