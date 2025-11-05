  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно»
2

Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно»

Хвича Кварацхелия: «Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно в матче с «Баварией».

Хвича Кварацхелия оценил поражение «ПСЖ» от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Бавария» очень сильна. Даже в меньшинстве она оборонялась хорошо. Моменты у нас были, но их оказалось недостаточно.

Для меня Нойер – это легенда спорта. Играть против него – это всегда нечто особенное», – сказал вингер «ПСЖ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoПСЖ
logoБавария
logoХвича Кварацхелия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМануэль Нойер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»
сегодня, 02:19
Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией» (RMC)
сегодня, 01:35
Луис Энрике: «Бавария» была сильнее в равных составах, а «ПСЖ» делал ей приятные подарки и мог пропустить больше. Следующие матчи будут тяжелыми, у нас худшее расписание»
вчера, 22:46
Главные новости
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
37 минут назад
Бурруль считает, что рука Тчуамени – это пенальти: «Обе руки вытянуты к траектории полета мяча»
сегодня, 02:39
Вальверде о 0:1 с «Ливерпулем»: «Трудно принять это поражение. «Реалу» нужно лучше защищаться при стандартах»
сегодня, 01:48
Венсан Компани: «Три очка с «ПСЖ» – это хорошо, но в ноябре трофеи не выигрываются. В субботу была обширная ротация, сегодня играли в меньшинстве – но справились, это вселяет уверенность»
вчера, 23:12
Слот про 1:0 с «Реалом»: «Доволен, могло быть больше. У Мбаппе и Винисиуса 24 голевых действия в Ла Лиге, важно было сделать все, чтобы они не отличились. Выдающаяся игра Брэдли»
вчера, 22:59
Луис Энрике: «Бавария» была сильнее в равных составах, а «ПСЖ» делал ей приятные подарки и мог пропустить больше. Следующие матчи будут тяжелыми, у нас худшее расписание»
вчера, 22:46
Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было – Гравенберх нырял»
вчера, 22:40
Алонсо про 0:1 с «Ливерпулем»: «Игра была равной и сильно отличалась от матча с «Атлетико», «Реал» показал характер. В 1-м тайме мы играли все лучше, но потеряли инициативу во 2-м»
вчера, 22:33
У «Реала» 0,45 xG в матче с «Ливерпулем» – худший показатель мадридцев с октября 2024-го
вчера, 22:26
Нойер признан лучшим игроком матча «ПСЖ» – «Бавария». 39-летний вратарь сделал 8 сэйвов
вчера, 22:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
РПЛ планирует повысить качество трансляций в формате Ultra HD, создать архив и усовершенствовать систему ВАР
только что
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
25 минут назад
У «Ливерпуля» больше всех сухих побед (5) над «Реалом» в истории ЛЧ/КЧ
52 минуты назад
Ван Дейк об 1:0: «У «Реала» классные игроки. Знаем, как они могут наказывать. «Ливерпуль» идеально выполнил план на игру»
сегодня, 02:57
Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»
сегодня, 02:19
«Арсенал» – второй в истории английский клуб с 4 сухими победами со старта сезона ЛЧ/КЧ
сегодня, 02:02
Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией» (RMC)
сегодня, 01:35
Мак Аллистер об 1:0 с «Реалом»: «Куртуа сделал несколько потрясающих сэйвов, но «Ливерпуль» был лучше и заслужил победу»
сегодня, 01:17
Спаллетти об 1:1: «Спортинг» показывает хороший футбол, играть слишком агрессивно против них было бы рискованно. «Юве» сыграл хорошо, но слишком часто терял мяч»
вчера, 22:56
У Виртца 3 (0+3) очка в 15 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
вчера, 22:07