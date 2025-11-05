Хвича об 1:2: «Бавария» очень сильна и даже в меньшинстве оборонялась хорошо. Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно»
Хвича Кварацхелия: «Моментов у «ПСЖ» оказалось недостаточно в матче с «Баварией».
Хвича Кварацхелия оценил поражение «ПСЖ» от «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Бавария» очень сильна. Даже в меньшинстве она оборонялась хорошо. Моменты у нас были, но их оказалось недостаточно.
Для меня Нойер – это легенда спорта. Играть против него – это всегда нечто особенное», – сказал вингер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
