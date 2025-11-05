Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
В Фонбет Кубке России пройдут первые матчи 1/4 финала в Пути РПЛ.
В среду «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», ЦСКА – с «Динамо» Махачкала, «Зенит» примет «Динамо».
В четверг «Спартак» встретится с «Локомотивом».
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/4 финала
Первые матчи
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
