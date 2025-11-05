  • Спортс
  Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг

В Фонбет Кубке России пройдут первые матчи 1/4 финала в Пути РПЛ.

В среду «Краснодар» сыграет с «Оренбургом», ЦСКА – с «Динамо» Махачкала, «Зенит» примет «Динамо».

В четверг «Спартак» встретится с «Локомотивом».

5 ноября 13:00,
Оренбург
Не начался
Краснодар
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
5 ноября 15:15,
Динамо Махачкала
Не начался
ЦСКА
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
5 ноября 17:30,
Зенит
Не начался
Динамо
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
6 ноября 16:30,
Спартак
Не начался
Локомотив

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
