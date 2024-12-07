Халеп о Швентек: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»

Симона Халеп описала реакцию на допинговые дела Иги Швентек и Янника Синнера.

«Было очень, очень больно. Я и раньше считала, что [ITIA] отнеслось ко мне несправедливо, а теперь это чувство только усилилось. Я была очень, очень расстроена, когда узнала об этой ситуации. На мой взгляд, это просто неприемлемо.

Я опять стала плохо спать. У меня была бессонница два года разбирательства. Потом все нормализовалось. А теперь я опять на несколько дней потеряла сон. В голове вертятся все эти негативные мысли, с ними нелегко справиться.

Кто-то говорил, мол, я долго не могла обнаружить причину загрязнения. Но добавку [Keto MCT], которую я принимала, очень сложно найти. Ее можно найти в Китае или где-то еще, я точно не знаю, и нужно было время, чтобы ее доставили, и можно было провести анализ. Это не моя вина: нет такого, что я не хотела искать причину загрязнения.

Еще я считаю несправедливым то, что о моем деле объявили сразу, и на меня обрушилась вся пресса, а дела этих двух игроков держались в тайне, и рассказали о них только тогда, когда все закончилось, что очень странно. И я просила снять временное отстранение, чтобы играть. Я объясняла: «Разрешите мне играть, а если потом придете к выводу, что я виновна, то лишите меня очков и денег». Я не хотела выпадать из ритма. Я просила об этом дважды или трижды, а теперь они могут играть.

Теннисистка – я не хочу называть имя, вы знаете, о ком я, – отбыла три недели дисквалификации, потом сыграла два турнира, а потом продолжила отбывать дисквалификацию. Это как? Я не понимаю. Поэтому я считаю, что это несправедливо».

Румынка объяснила, почему после недавних допинговых дел опубликовала эмоциональный пост .

«Мне потребовалось много времени, чтобы выразить эти эмоции. Потому что во время процесса тебе не разрешают высказываться. А потом ты становишься очень замкнутой и не можешь высказаться. Была ночь, и я почувствовала, что должна написать эти слова.

Я получила много комментариев и личных сообщений. Люди были так рады, что я поделилась и сказала что думаю, потому что, наверное, понимают, как тяжело держать все в себе. Поэтому они советуют мне высказываться чаще. Наверное, я так и буду делать. Я чувствовала себя прекрасно. Я такая: «Ладно, теперь все знают, что я чувствую».

Также Халеп поделилась, что испытывала во время разбирательства.

«Я редко выходила на улицу. Если я шла в спортзал в Румынии, люди спрашивали: «Почему они так с тобой поступаю?». Подобные вопросы вызывали только негативные эмоции, и с ними было трудно справиться. Можно сказать, что я немного избегала людей, но не потому, что мне было стыдно. Я всегда знала, что я невиновна и чиста, спокойно смотрела людям в глаза, но меня утомляло каждый день слышать одни и те же вопросы.

По ночам, когда я не могла уснуть, я переписывалась и созванивалась с братом. И с родителями, конечно, но с родителями нельзя делиться всеми чувствами, потому что они переживают. И меня поддерживали друзья – но их совсем немного. Когда наступают трудные времена, ты теряешь многих людей. Или просто понимаешь, что их у тебя никогда и не было.

Но больше всего меня радует то, что я могу улыбаться, я здорова. Я понимаю, что все позади, и теперь наслаждаюсь каждым днем. Теннис тоже приносит мне больше удовольствия. Нет того давления, которое было раньше. И сейчас я немного расстраиваюсь из-за того, что раньше так сильно на себя давила. Я об этом не жалею, потому что мне удалось стать №1, но испытываю смешанные чувства. Я принимаю себя, но теперь хочу иначе смотреть на вещи».

Швентек попалась на допинге – том же, что и Валиева. Но получила бан всего на месяц