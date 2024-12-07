Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире.

Сегодня стало известно об открытии катка рядом со стадионом «Газпром Арена», площадь которого в новом сезоне увеличена более чем вдвое – до 28 тысяч квадратных метров. Каток официально внесен в Книгу рекордов России как самый большой в мире.

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита » с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней.

«Газпром Арена » по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем.

«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром» Миллер .