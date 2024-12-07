Алексей Миллер: «Поздравляю петербуржцев с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»
Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире.
Сегодня стало известно об открытии катка рядом со стадионом «Газпром Арена», площадь которого в новом сезоне увеличена более чем вдвое – до 28 тысяч квадратных метров. Каток официально внесен в Книгу рекордов России как самый большой в мире.
«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней.
«Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем.
«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром» Миллер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости