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  • Алексей Миллер: «Поздравляю петербуржцев с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»
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Алексей Миллер: «Поздравляю петербуржцев с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»

Алексей Миллер поздравил петербуржцев с открытием самого большого катка в мире.

Сегодня стало известно об открытии катка рядом со стадионом «Газпром Арена», площадь которого в новом сезоне увеличена более чем вдвое – до 28 тысяч квадратных метров. Каток официально внесен в Книгу рекордов России как самый большой в мире.

«Поздравляю всех петербуржцев, болельщиков «Зенита» с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней.

«Газпром Арена» по праву считается одним из самых технологичных, современных стадионов в мире. Всем новых радостных эмоций и успехов во всем.

«Зенит» – чемпион!» – сказал председатель правления ПАО «Газпром» Миллер.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoАлексей Миллер
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoГазпром
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