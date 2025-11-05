Луис Энрике: «Бавария» была сильнее в равных составах, а «ПСЖ» делал ей приятные подарки и мог пропустить больше. Следующие матчи будут тяжелыми, у нас худшее расписание»

Луис Энрике: «ПСЖ» делал «Баварии» приятные подарки.

Луис Энрике остался недоволен игрой «ПСЖ» против «Баварии» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Нет сомнений в том, что в равных составах «Бавария » была сильнее. Мы сделали очень приятные подарки сопернику в 1-м тайме. Могли пропустить и больше. Во втором все изменилось, поскольку у нас было на одного игрока больше.

Последствия? Я не могу говорить о будущем. Мы знаем, что у нас худшее расписание. Следующие матчи будут тяжелыми.

Я не знаю, что с Дембеле . Кажется, у этой травмы ничего общего с предыдущей, это что-то новое. Надо быть крайне осторожными», – сказал главный тренер «ПСЖ ».

26 ноября парижане сыграют в ЛЧ с «Тоттенхэмом», 10 декабря – с «Атлетиком».