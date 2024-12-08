Алешандре Пантожа победил Кайя Асакуру удушающим в главном событии UFC 310
В Лас-Вегасе состоялся UFC 310, который возглавил титульный бой в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Кайем Асакурой.
Пантожа задушил Асакура во втором раунде.
Для Пантожи это третья защита пояса, которым он владеет с июля-2023. Асакура дебютировал в UFC после перехода из Rizin.
От подпольного бойцовского клуба до титульника UFC. История блогера-хулигана
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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