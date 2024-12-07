«Зенит» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Зенит» примет «Акрон» в 18-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ