Чемпионат Испании. «Сельта» принимает «Мальорку», «Барса» и «Реал» проведут матчи в субботу
«Сельта» принимает «Мальорку» в стартовом матче 16-го тура Ла Лиги.
В субботу «Барселона» сыграет с «Бетисом» на выезде, «Реал» встретится с «Жироной» в гостях.
В воскресенье «Леганес» примет «Реал Сосьедад», «Атлетик» сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико» – с «Севильей».
В понедельник тур закончится матчем «Хетафе» – «Эспаньол».
16-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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