Чемпионат Испании. «Сельта» принимает «Мальорку», «Барса» и «Реал» проведут матчи в субботу

«Сельта» принимает «Мальорку» в стартовом матче 16-го тура Ла Лиги.

В субботу «Барселона » сыграет с «Бетисом » на выезде, «Реал» встретится с «Жироной» в гостях.

В воскресенье «Леганес » примет «Реал Сосьедад », «Атлетик» сыграет с «Вильярреалом», «Атлетико » – с «Севильей».

В понедельник тур закончится матчем «Хетафе» – «Эспаньол».

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16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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