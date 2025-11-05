«Арсенал» – второй в истории английский клуб с 4 сухими победами со старта сезона ЛЧ/КЧ
У «Арсенала» 4 сухие победы со старта сезона ЛЧ – повторение рекорда среди клубов АПЛ.
«Арсенал» одержал четыре сухие победы со старта сезона Лиги чемпионов, повторив рекорд среди английских клубов.
В сезоне-1969/70 это удалось «Лидсу» в Кубке чемпионов.
На общем этапе текущего турнира «Арсенал» обыграл «Атлетик» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Атлетико» (4:0) и «Славию» (3:0).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
