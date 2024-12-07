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Единая лига ВТБ. «Зенит» – ЦСКА, «Парма» встретится с «Енисеем»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Санкт-петербургский «Зенит» примет московский ЦСКА, «Парма» в Перми встретится с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-1, Зенит – 14-2, Локомотив-Кубань – 13-4, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-9, Самара – 7-10, Автодор – 7-10, Парма – 7-10, Енисей – 5-12, МБА-МАИ – 4-13, Астана – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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