Жеребьевка КЧМ, очередное поражение СКА, новые инсайды о Суперлиге, Федорищев пишет в РПЛ, Гленн выиграла короткую в финале Гран-при, перепалка Ферстаппена и Расселла и другие новости

1. В Майами прошла жеребьевка клубного чемпионата мира-2025. «Ман Сити» сыграет в группе с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли». ФИФА также показала трофей , который достанется победителю.

2. КХЛ. СКА уступил «Динамо», «Лада» проиграла «Металлургу», «Трактор» победил «Автомобилист». СКА проиграл 8 из 12 последних матчей, команда Ротенберга – 4-я на Западе.

3. Американская фигуристка Эмбер Гленн выиграла короткую программу в финале Гран-при в Гренобле, Чиба – 2-я, Йошида – 3-я, Сакамото – 4-я. Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин лидируют после короткой программы в соревнованиях пар, Миура и Кихара – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и.

4. «Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на матчи 18-го тура РПЛ. Функционал «Госуслуг», связанный с Fan ID, не работает.

5. Новые инсайды о Суперлиге: около 60 команд заинтересованы в участии, будет 3 дивизиона, в высшем – 16 команд, чемпионы топ-5 лиг попадают туда автоматически, а начнется турнир в сентябре 2025-го или 2026-го.

6. НХЛ. «Каролина» обыграла «Колорадо» (5:3), Свечников впервые в лиге набрал 4 очка за матч – 1+3, Ничушкин сделал дубль , у Кочеткова 1-я победа после сотрясения . «Филадельфия» уступила «Флориде» (5:7), Мичков впервые в лиге набрал 3 очка за матч – 0+3, Федотов пропустил 2 шайбы после 7 бросков и был заменен. «Айлендерс» проиграли «Сиэтлу» (2:5), Цыплаков забил 4-й гол в сезоне, Сорокин пропустил 4 шайбы после 13 бросков и был заменен. «Тампа» без Кучерова разгромила «Сан-Хосе» (8:1). Все результаты дня – здесь .

7. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев запросил у РПЛ разъяснения по борьбе с коррупцией , пишет «РБ Спорт». У губернатора есть вопросы к судейству в матчах «Крыльев» с «Химками» в 2022-м и «Пари НН» в 2023-м – обоих соперников тренировал Сергей Юран.

8. Форвард «Спортинга» Виктор Дьокереш забил 60 голов в 2024 году. Роналду стал лучшим бомбардиром 2023-го с 54 мячами.

9. Денис Черышев сделал хет-трик в матче Кубка Греции, дважды забив со штрафных и реализовав пенальти. Его «Паниониос» вышел в 1/4 финала.

10. Гукеш и Дин Лижэнь сыграли вничью шестой раз подряд в матче за звание чемпиона мира.

11. НБА. «Кливленд» обыграл «Денвер», несмотря на 27+20+11 от Йокича, «Оклахома» разгромила «Торонто» и другие результаты .

12. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл обменялись рядом крепких реплик. Ферстаппен обвинил Рассела во лжи и назвал «подлецом и предателем» . Рассел, в свою очередь, сообщил, что Ферстаппен угрожал ему аварией в Катаре и назвал «двуличным ублюдком» , а также отметил излишне агрессивное поведение соперника.

13. В раздевалке «Реала» растет сомнение в Килиане Мбаппе, утверждает Relevo. На тренировках он демонстрирует класс, но гаснет в играх.

14. «ПСЖ» готов купить Эдуарда Сперцяна у «Краснодара» за 20 млн евро, пишет «РБ Спорт».

15. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) тестирует назначение угловых в пользу соперника при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. Также в организации обсуждают необходимость расстояния между игроками для определения офсайда: «Было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге».

16. СКА хотел получить Хмелевски из «Салавата» в обмен на Воробьева. В петербургском клубе предложение посчитали равноценным. «Авангард» хочет приобрести лучшего бомбардира «Северстали» Пилипенко, а Яремчука обменяет в череповецкий клуб: у форварда 0 голов в 28 матчах сезона, в межсезонье его купили за 45 млн рублей.

17. «Наполи» выбыл из Кубка Италии , проиграв «Лацио» (1:3), Нослин сделал хет-трик.

18. «Милан» представил форму в честь 125-летия клуба в ретро-стиле – в дизайне участвовали болельщики. Команда сыграет в ней против «Дженоа» без фамилий на спине и логотипов спонсоров.

19. МВД не стало возбуждать уголовное дело об отравлении шахматистки Умайганат Османовой ртутью.

Цитаты дня.

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