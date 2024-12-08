«Реал» отстает от «Барселоны» на 2 очка в Ла Лиге при матче в запасе

«Реал» сократил отставание от «Барселоны».

В 16-м туре Ла Лиги мадридский клуб разгромил «Жирону» со счетом 3:0, а «блауграна» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2).

После 16 проведенных матчей «сливочные» набрали 36 очков. От каталонцев они отстают на 2 балла при матче в запасе.

В следующем туре чемпионата Испании «Реал » встретится с «Райо Вальекано», а «Барселона » – с «Леганесом».