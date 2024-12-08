Эван Мобли установил личный рекорд результативности (41 очко) в матче с «Шарлотт»
«Кливленд» уверенно обыграл «Хорнетс» – 116:102.
В составе «Кавальерс» выделился Эван Мобли. Форвард установил рекорд карьеры по результативности, набрав 41 очко, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота. Мобли реализовал 16 из 23 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых и 3 из 4 штрафных.
Лучшим в составе «Хорнетс» стал проводящий 2-й сезон форвард Брэндон Миллер, на его счету 25 очков и 4 подбора. Команда провела матч без Ламело Болла, Майлза Бриджеса, Ника Ричардса и выбывшего на 8-12 месяцев Гранта Уильямса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости