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Эван Мобли установил личный рекорд результативности (41 очко) в матче с «Шарлотт»

«Кливленд» уверенно обыграл «Хорнетс» – 116:102.

В составе «Кавальерс» выделился Эван Мобли. Форвард установил рекорд карьеры по результативности, набрав 41 очко, 10 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 блок-шота. Мобли реализовал 16 из 23 бросков с игры, 6 из 8 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Лучшим в составе «Хорнетс» стал проводящий 2-й сезон форвард Брэндон Миллер, на его счету 25 очков и 4 подбора. Команда провела матч без Ламело Болла, Майлза Бриджеса, Ника Ричардса и выбывшего на 8-12 месяцев Гранта Уильямса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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