Свечников сделал дубль в матче с «Айлендерс». У него 11+13 в 27 играх

Андрей Свечников дважды реализовал большинство в матче с «Айлендерс» (3:4).

В последних двух играх форвард «Каролины» набрал 6 (3+3) очков. Всего в 27 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 24 (11+13) балла.

Сегодня за 17:39 (3:19 – в большинстве) у Свечникова 7 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».