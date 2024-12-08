Свечников сделал дубль в матче с «Айлендерс». У него 11+13 в 27 играх
Андрей Свечников дважды реализовал большинство в матче с «Айлендерс» (3:4).
В последних двух играх форвард «Каролины» набрал 6 (3+3) очков. Всего в 27 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 24 (11+13) балла.
Сегодня за 17:39 (3:19 – в большинстве) у Свечникова 7 бросков в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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