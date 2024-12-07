«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Манчестер Юнайтед» принимает «Ноттингем Форест» в 15м- туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ