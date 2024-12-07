«Бетис» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Барселона» сыграет с «Бетисом» в гостях в 16-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 18:15 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 2». Таблица Ла Лиги Статистика Ла Лиги