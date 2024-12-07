Финал Гран-при. Гленн, Сакамото, Хигучи, Мацуике, Йошида и Чиба выступят с произвольными программами
Гленн, Хигучи и Сакамото выступят в Финале Гран-при по фигурному катанию.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Вакаба Хигучи (Япония)
2. Рино Мацуике (Япония)
3. Каори Сакамото (Япония)
4. Хана Йошида (Япония)
5. Моне Чиба (Япония)
6. Эмбер Гленн (США)
Положение после короткой программы
1. Эмбер Гленн (США) – 70,04
2. Моне Чиба (Япония) – 69,33
3. Хана Йошида (Япония) – 64,23
4. Каори Сакамото (Япония) – 63,98
5. Рино Мацуике (Япония) – 62,63
6. Вакаба Хигучи (Япония) – 61,61
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
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