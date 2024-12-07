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Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ. Он опередил Нагучева и Генича

Дмитрий Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ.

Сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) проходит церемония вручения премии «Голос спорта», которая проводится Российской ассоциацией спортивных комментаторов.

Губерниев стал лауреатом премии Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ». В шорт-лист номинантов также входили Константин Генич и Роман Нагучев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКонстантин Генич
logoДмитрий Губерниев
logoРоман Нагучев
ОКР
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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