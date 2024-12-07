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Губерниев, Скворцов и Трушечкин получили премию «Голос спорта». Премия Василия Уткина досталась «Динамо»

Роман Скворцов и Дмитрий Губерниев стали лауреатами премии «Голос спорта».

В Олимпийском комитете России прошла шестая торжественная церемония вручения Национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Лауреатами премии стали комментаторы «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, Роман Скворцов и Роман Трушечкин

Губерниев получил премию «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ».

Скворцов стал лауреатом премии «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)».

Трушечкин выиграл премию «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу 2024 года».

Лауреатом премии «Народный Голос спорта» стал Владимир Стогниенко (Okko). Дарья Исаева (Okko) получила премию «Женский голос спорта».

Андрей Левый и Никита Моргунов («Старт») выиграли премию «Лучший репортаж». Номинантами были Константин Генич/Сергей Дурасов и Роман Гутцайт.

Александр Халин («НТР‑24») стал лауреатом премии «Голос спорта – страна». Номинантами были Борис Аболин и Константин Перминов.

Премия Василия Уткина досталась футбольному «Динамо», опередившему «Крылья Советов» и ЦСКА.

Илья Казаков стал лауреатом премии РАСК «Чемпион» за значительный вклад в развитие российского спорта. Номинантами были Мария Киселева и Денис Казанский.

Специальный приз РАСК «Лучший фильм года» получил фильм про Федора Черенкова «Федя. Народный футболист».

Специальный приз «Голос профессии» вручили Олегу Жолобову. Специальная премия РАСК за заслуги в области спортивной журналистики досталась Геннадию Орлову и Сергею Микулику.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Скворцов
logoФедор Черенков
logoКонстантин Генич
logoМатч ТВ
logoЦСКА
logoВладимир Стогниенко
logoСергей Дурасов
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logoДинамо Москва
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logoРоман Трушечкин
logoДенис Казанский
logoКрылья Советов
logoГеннадий Орлов
logoИлья Казаков
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logoВасилий Уткин
logoМария Киселева
logoДмитрий Губерниев
logoОлег Жолобов
logoРоман Гутцайт
logoКХЛ
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logoНикита Моргунов
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