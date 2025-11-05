Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»
Мануэль Нойер: «Бавария» была готова биться с «ПСЖ» вдесятером.
Мануэль Нойер оценил победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.
«В первом тайме мы показали, что были лучшей командой на поле. Во втором все изменилось из-за красной карточки. Нам пришлось биться вдесятером. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы.
Во втором тайме нашим нападающим было нелегко из-за численного меньшинства. Но мы очень хорошо оборонялись», – сказал вратарь «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
