  Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»
Нойер о 2:1 с «ПСЖ»: «Баварии» пришлось биться вдесятером во втором тайме. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы»

Мануэль Нойер: «Бавария» была готова биться с «ПСЖ» вдесятером.

Мануэль Нойер оценил победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.

«В первом тайме мы показали, что были лучшей командой на поле. Во втором все изменилось из-за красной карточки. Нам пришлось биться вдесятером. Мы отрабатывали такие ситуации на тренировках и были готовы.

Во втором тайме нашим нападающим было нелегко из-за численного меньшинства. Но мы очень хорошо оборонялись», – сказал вратарь «Баварии».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
