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Кубок Первого канала среди юниоров. Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин покажут произвольные танцы

На Кубке Первого канала среди юниоров танцоры выступят с произвольными танцами.

Турнир пройдет 7 декабря.

Кубок Первого канала среди юниоров

Москва

Танцы на льду 

Произвольный танец

Начало – 12:55 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Участники

Арина Горшенина – Илья Макаров (команда в оранжевом)

Мария Фефелова – Артем Валов (команда в оранжевом)

Елизавета Малеина – Матвей Самохин (команда в малиновом)

Зоя Пестова – Сергей Лагутов (команда в малиновом)

Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Мария Фефелова
Матвей Самохин
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
Сергей Лагутов
Зоя Пестова
Елизавета Малеина
результаты
logoсборная России
танцы на льду
Арина Горшенина
Илья Макаров
Артем Валов
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