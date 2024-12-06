Кубок Первого канала среди юниоров. Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов, Пестова и Лагутов, Малеина и Самохин покажут произвольные танцы
На Кубке Первого канала среди юниоров танцоры выступят с произвольными танцами.
Турнир пройдет 7 декабря.
Кубок Первого канала среди юниоров
Москва
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 12:55 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Арина Горшенина – Илья Макаров (команда в оранжевом)
Мария Фефелова – Артем Валов (команда в оранжевом)
Елизавета Малеина – Матвей Самохин (команда в малиновом)
Зоя Пестова – Сергей Лагутов (команда в малиновом)
Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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