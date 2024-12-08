Рекордные 56 очков от Николы Йокича не смогли спасти «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном»

«Наггетс» уступили «Уизардс» – 113:122.

Никола Йокич установил новый рекорд карьеры по результативности. На его счету 56 очков, 16 подборов и 8 передач. Сербский центровой реализовал 22 из 38 бросков с игры, 3 из 5 из-за дуги и 9 из 13 со штрафной линии.

Следующим в команде по набранным очкам стал вышедший со скамейки Джулиан Стротер – 18 очков.

«Денвер » в целом реализовал 48,9% с игры, 20,8% трехочковых и 59,3% штрафных.

Игру пропустили Джамал Мюррэй (задняя поверхность бедра), Аарон Гордон (икроножная мышца) и Дарио Шарич (голеностоп).