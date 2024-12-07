Стогниенко получил премию «Народный Голос спорта». Он опередил Генича и Черданцева

Владимир Стогниенко стал лауреатом премии «Народный Голос спорта».

Комментатор Okko победил в голосовании болельщиков, опередив работающих на «Матч ТВ» Константина Генича и Георгия Черданцева . Приз ему вручила олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.

«Вы не представляете, насколько большое вы имеете влияние на миллионы болельщиков. Мурашки по коже.

Вы мостик для человека по ту сторону экрана. Вы передаете и усиливаете те эмоции, которые даем мы, одерживая победы, забивая голы, плачем и улыбаемся. Огромное вам спасибо!» – сказала Бобровникова.