Стогниенко получил премию «Народный Голос спорта». Он опередил Генича и Черданцева
Владимир Стогниенко стал лауреатом премии «Народный Голос спорта».
Комментатор Okko победил в голосовании болельщиков, опередив работающих на «Матч ТВ» Константина Генича и Георгия Черданцева. Приз ему вручила олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.
«Вы не представляете, насколько большое вы имеете влияние на миллионы болельщиков. Мурашки по коже.
Вы мостик для человека по ту сторону экрана. Вы передаете и усиливаете те эмоции, которые даем мы, одерживая победы, забивая голы, плачем и улыбаемся. Огромное вам спасибо!» – сказала Бобровникова.
Опубликовал: Алексей Белоус
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости