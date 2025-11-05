Куртуа о 0:1 от «Ливерпуля»: «Реал» совершал много необязательных фолов возле штрафной. Перед голом нарушения не было – Гравенберх нырял»

Тибо Куртуа высказался о поражении «Реала» от «Ливерпуля».

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа высказался о поражении от «Ливерпуля » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:1).

«Досадно. Я пытался помочь команде, но во втором тайме мы допускали слишком много фолов вблизи штрафной, а у «Ливерпуля» хорошо получается [действовать при стандартах], и они забили. Мы неплохо оборонялись, но в заключительной трети нам не хватило владения мячом. Мы быстро теряли мяч, и это было неприятно. Это не то, чего мы хотим, и у нас осталось две игры до Рождества – с «Олимпиакосом» на выезде, где мы должны побеждать, и против «Сити» дома».

О проблемах команды

«Мы продолжаем совершать фолы, в некоторых из них нет необходимости. Фол у ворот был необязательным, и я не думаю, что этот фол был – он [Гравенберх ] нырнул. Но они сделали хорошую подачу и забили хороший гол.

Наши пасы были не совсем чистыми, мы должны улучшать этот аспект в матчах с хорошими командами на выезде».

О том, как смириться с поражением

«Мы должны смотреть правде в глаза, мы должны играть лучше. В таких матчах все зависит от деталей. Мы должны сохранять спокойствие, мы в порядке. С «Олимпиакосом» тоже будет сложно, но если мы там победим, то у нас будут хорошие шансы финишировать в первой восьмерке», – сказал Куртуа.