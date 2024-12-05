«Реал» проиграл, Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд, «Арсенал» справился с «МЮ», победа «Сити» и осечка «Ливерпуля», 17 игроков СКА в составе «России 25», протест Мазрауи и другие новости

1. «Реал» уступил «Атлетику» на выезде в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги – 1:2! Гурусета забил после ошибки Вальверде, Мбаппе вновь не реализовал пенальти , а у Беллингема гол. Мадридцы проиграли 2 из 3 последних матчей и отстают от «Барселоны» на 4 очка при матче в запасе.

2. В АПЛ играли топы. «Манчестер Сити» наконец прервал серию из 7 матчей без побед, разгромив «Ноттингем Форест» (3:0). «Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Амориме, проиграв «Арсеналу» (0:2). «Челси» разгромил «Саутгемптон» (5:1), играя в большинстве с 1-го тайма, а «Ливерпуль» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в гостях (3:3) благодаря дублю и ассисту Салаха.

В таблице «Ливерпуль» опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков, «Ман Сити» – на 9.

3. КХЛ. ЦСКА обыграл «Витязь», «Локомотив» победил «Амур», «Авангард» разгромил «Сочи», «Спартак» был сильнее «Барыса».

4. Нуссаир Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном», игроки «МЮ» его поддержали и тоже не стали этого делать. Adidas разочарован.

5. Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла индивидуальную гонку на Кубке мира, Халварссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я.

6. НХЛ. «Чикаго» проиграл «Бостону» (2:4), «Торонто» одолел «Нэшвилл» (3:2). Другие результаты – здесь .

7. «Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт , но он пока не оправдывает ожиданий защитника. Переговоры с Трентом тоже идут.

8. Гукеш Доммараджу и Дин Лижэнь сыграли вничью в 8-й партии матча за звание чемпиона мира. Счет в данный момент 4:4.

9. Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала. В заявку вошли 17 игроков СКА .

10. НБА. «Майами» разгромил «Лейкерс», «Клипперс» играют дома с «Миннесотой». Остальные результаты – здесь .

11. «Спартак» сыграет в группе с «Динамо» и «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025 , «Зенит» – с ЦСКА и «Ростовом».

12. Лыжи. Кубок России. Сергей Ардашев победил в масс-старте на 20 км свободным стилем, Горбунов – 2-й, Коростелев – 7-й, Спицов – 8-й.

13. FA снова не накажет Марка Гехи. Защитник «Пэлас» вышел на игру со словами «Иисус любит тебя» после предупреждения за фразу «Я люблю Иисуса» на радужной повязке.

14. Винисиус попросил Хавьера Тебаса отказаться от обвинений в пиратстве . Окружение вингера «Реала» заверило Ла Лигу, что игрок не пользуется VPN для просмотра матчей.

15. Правозащитники заявили , что более 135 человек погибли в давке в Гвинее на матче, большинство – дети. Власти говорят о 56 жертвах и грозят арестами за фэйки.

16. Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования.

Цитаты дня.

Глава Самарской области о коррупции в футболе: «Я за базар отвечу . Мы не должны финансировать преступников»

Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»

Фетисов о бане России: «Клянчить, проситься – бессмысленно. Они должны будут попросить нас вернуться . Закон сильных гласит: «Сам себя не уважаешь – никто уважать не будет»

Журналист Агирре о номинации Месси на The Best: «Это позор, неуважение к тем, кто следит за футболом . Лаутаро выиграл Кубок Америки, был лучшим в сборной Аргентины, но его там нет»

Глава Самарской области об РПЛ и коррупции: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета . Значит, такая позиция»