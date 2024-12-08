Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»
В «Зените» прояснили будущее Сергея Семака.
Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 39 очков после 18 туров. «Краснодар» отстает на 2 балла при матче в запасе.
7 декабря сине-бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2. До этого было домашнее поражение от «Крыльев» (2:3).
«Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30.
И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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