Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял: контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»

В «Зените» прояснили будущее Сергея Семака.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 39 очков после 18 туров. «Краснодар» отстает на 2 балла при матче в запасе.

7 декабря сине-бело-голубые уступили «Акрону» со счетом 1:2. До этого было домашнее поражение от «Крыльев» (2:3).

«Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял, поясняю: контракт Сергея Богдановича Семака с ФК «Зенит» действует до завершения сезона‑2029/30.

И будет исполняться в полном соответствии с подписанным соглашением», – сказал председатель правления «Зенита » Александр Медведев .