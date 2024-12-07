Игроки «Крыльев» недовольны тем, что клуб сделал репост слов губернатора и поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Можете представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА?»
Клуб из Тольятти обыграл «Зенит» в 18-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1. Самарцы поздравили «Акрон» в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Вячеслава Федорищева.
Футболисты «Крыльев Советов» остались недовольны таким решением пресс-службы клуба.
«Это канал «Крыльев Советов», а не «Акрона», – написали Александр Солдатенков, Богдан Овсянников, Владислав Шитов, Дмитрий Иванисеня, Томас Гальдамес, Иван Ломаев, Ульви Бабаев, Роман Евгеньев, Илья Грибакин, Илья Гапонов, Игорь Дмитриев, Кирилл Попов.
Солдатенков также записал видеообращение к подписчикам канала.
«Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов».
Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем телеграм-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже представить такого не можете.
И в завершение хотел бы еще раз сказать: это телеграм-канал «Крыльев Советов», – подчеркнул защитник.
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