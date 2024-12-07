Кубок России. Гонка преследования. Зырянова стартует первой, Плюснина – 2-й, Дербушева – 5-й, Смольская – 6-й, Халили – 9-й, Сливко – 10-й
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Женщины
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Анастасия Зырянова
2. Полина Плюснина – 0,20
3. Анастасия Гришина – 0,23
4. Полина Шевнина – 0,24
5. Тамара Дербушева – 0,27
6. Динара Смольская (Беларусь) – 0,29
7. Наталия Шевченко – 0,32
8. Виктория Метеля – 0,38
9. Анастасия Халили – 0,51
10. Виктория Сливко – 0,54
11. Екатерина Суханова – 1,02
12. Ирина Казакевич – 1,05
13. Екатерина Мошкова – 1,06
14. Елизавета Каплина – 1,10
15. Анна Сола (Беларусь) – 1,11...
17. Светлана Миронова – 1,16...
19. Кристина Резцова – 1,19...
23. Ульяна Нигматуллина – 1,37...
25. Кира Дюжева – 1,45...
30. Анна Грухвина – 2,12
Полный старт-лист – на сайте СБР.
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