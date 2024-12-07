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  • Кубок России. Гонка преследования. Зырянова стартует первой, Плюснина – 2-й, Дербушева – 5-й, Смольская – 6-й, Халили – 9-й, Сливко – 10-й
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Кубок России. Гонка преследования. Зырянова стартует первой, Плюснина – 2-й, Дербушева – 5-й, Смольская – 6-й, Халили – 9-й, Сливко – 10-й

Дербушева, Халили и Сливко пробегут гонку преследования на Кубке России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Женщины

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Анастасия Зырянова

2. Полина Плюснина – 0,20

3. Анастасия Гришина – 0,23

4. Полина Шевнина – 0,24

5. Тамара Дербушева – 0,27

6. Динара Смольская (Беларусь) – 0,29

7. Наталия Шевченко – 0,32

8. Виктория Метеля – 0,38

9. Анастасия Халили – 0,51

10. Виктория Сливко – 0,54

11. Екатерина Суханова – 1,02

12. Ирина Казакевич – 1,05

13. Екатерина Мошкова – 1,06

14. Елизавета Каплина – 1,10

15. Анна Сола (Беларусь) – 1,11...

17. Светлана Миронова – 1,16...

19. Кристина Резцова – 1,19...

23. Ульяна Нигматуллина – 1,37...

25. Кира Дюжева – 1,45...

30. Анна Грухвина – 2,12

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная Беларуси жен
Полина Шевнина
logoИрина Казакевич
logoКубок России
logoАнна Грухвина
гонка преследования (жен)
logoКристина Резцова
результаты
Кира Дюжева
logoсборная России жен
logoАнна Сола
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
Тамара Дербушева (Воронина)
logoСветлана Миронова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
logoЕкатерина Мошкова
logoВиктория Сливко
Виктория Метеля
Елизавета Каплина
Екатерина Суханова
Полина Плюснина
Анастасия Гришина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Анастасия Зырянова
logoАнастасия Халили (Гореева)
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