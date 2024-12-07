Гран-при Абу-Даби-2024. Онлайн квалификации. Албон, Чжоу, Хэмилтон, Колапинто и Дуэн выбыли после 1-го сегмента
В субботу, 7 декабря, состоится квалификация к заключительной, 24-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби. Старт сессии – в 17:00 по московскому времени.
Следить за событиями сессии можно на странице нашего онлайна:
Последняя квала «Ф-1» в сезоне. Кто остановит «Макларен»?
Яс-Марина, Абу-Даби
7 декабря 2024 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.23,302
2. Валттери Боттас («Заубер») +0,179
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,185
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,214
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,246
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,257
7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,330
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,338
9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,376
10. Ландо Норрис («Макларен») +0,380
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,420
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,427
13. Лиам Лоусон («РБ») +0,431
14. Юки Цунода («РБ») +0,433
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,492
Выбыли после первого сегмента:
16. Алекс Албон («Уильямс») +0,519
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,578
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,585
19. Франко Колапинто («Уильямс») +0,610
20. Джек Дуэн («Альпин») +0,803
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