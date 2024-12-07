В субботу, 7 декабря, состоится квалификация к заключительной, 24-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби. Старт сессии – в 17:00 по московскому времени.

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Последняя квала «Ф-1» в сезоне. Кто остановит «Макларен»?

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

7 декабря 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.23,302

2. Валттери Боттас («Заубер») +0,179

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,185

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,214

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,246

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,257

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,330

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,338

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,376

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,380

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,420

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,427

13. Лиам Лоусон («РБ») +0,431

14. Юки Цунода («РБ») +0,433

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,492

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс») +0,519

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,578

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,585

19. Франко Колапинто («Уильямс») +0,610

20. Джек Дуэн («Альпин») +0,803