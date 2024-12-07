  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гран-при Абу-Даби-2024. Онлайн квалификации. Албон, Чжоу, Хэмилтон, Колапинто и Дуэн выбыли после 1-го сегмента
Live
72

Гран-при Абу-Даби-2024. Онлайн квалификации. Албон, Чжоу, Хэмилтон, Колапинто и Дуэн выбыли после 1-го сегмента

В субботу, 7 декабря, состоится квалификация к заключительной, 24-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби. Старт сессии – в 17:00 по московскому времени.

Следить за событиями сессии можно на странице нашего онлайна:

Последняя квала «Ф-1» в сезоне. Кто остановит «Макларен»?

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

7 декабря 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.23,302

2. Валттери Боттас («Заубер») +0,179

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,185

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,214

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,246

6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,257

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,330

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,338

9. Джордж Расселл («Мерседес») +0,376

10. Ландо Норрис («Макларен») +0,380

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,420

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,427

13. Лиам Лоусон («РБ») +0,431

14. Юки Цунода («РБ») +0,433

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,492

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс») +0,519

17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,578

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,585

19. Франко Колапинто («Уильямс») +0,610

20. Джек Дуэн («Альпин») +0,803

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoПьер Гасли
logoОскар Пиастри
logoКарлос Сайнс
logoНико Хюлькенберг
logoЛандо Норрис
logoАлександр Албон
logoАстон Мартин
logoФеррари
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoРБ
logoЮки Цунода
logoУильямс
logoРед Булл
logoЛиам Лоусон
logoФранко Колапинто
logoЗаубер
logoЧжоу Гуаньюй
logoШарль Леклер
logoГран-при Абу-Даби
logoФернандо Алонсо
logoХаас
logoАльпин
logoЛьюис Хэмилтон
logoДжордж Расселл
logoФормула-1
logoДжек Дуэн
logoВалттери Боттас
logoСерхио Перес
logoЛанс Стролл
logoМерседес
результаты
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес»
5 минут назад
Ландо Норрис: «Не думаю, что люди боятся Ферстаппена. Скорее опасаются того, на что он способен на трассе»
3сегодня, 13:19
Формула-2. Абу-Даби. Марти выиграл 1-ю гонку, Бортолето – 2-й, Аджар – 6-й, Арон потерял шансы на титул
2сегодня, 13:07
Леклер посвятил уходящему из «Феррари» Сайнсу шлем для Гран-при Абу-Даби
4сегодня, 12:46Фото
Хэмилтон попросил убрать стикер «Для каждой мечты нужна команда» из кокпита в последней практике за «Мерседес»
5сегодня, 12:21Фото
Антонелли снялся со спринта «Ф-2» из-за плохого самочувствия
сегодня, 12:11
Йос Ферстаппен: «Не жалею о критике Хорнера и не отказываюсь ни от каких своих слов»
5сегодня, 11:58
Гран-при Абу-Даби-2024. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
30сегодня, 11:32
«Ф-1» выложила фото 20 гонщиков перед финалом сезона. Ферстаппен и Расселл сели рядом
23сегодня, 11:02Фото
Йос Ферстаппен: «Чушь собачья, что Макс станет медленнее с ребенком. Он уже в Бразилии знал, что будет отцом»
8сегодня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
33 декабря, 06:10
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
125 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10