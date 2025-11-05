Алонсо про 0:1 с «Ливерпулем»: «Игра была равной и сильно отличалась от матча с «Атлетико», «Реал» показал характер. В 1-м тайме мы играли все лучше, но потеряли инициативу во 2-м»

Алонсо о проигрыше «Ливерпулю»: игра была равна.

«Игра была равной, но мы ближе к концу мы допустили много угловых и штрафных ударов под конец.

В первом тайме мы играли все лучше, а во втором все эти ненужные фолы... Мы потеряли инициативу и с трудом доходили до линии защиты соперника.

Игра была равной и очень сильно отличалась от матча на «Метрополитано » (поражение от «Атлетико » со счетом 2:5 – Спортс”). Мы показали свой характер, а проигрывать можно по-разному», – сказал главный тренер «Реала » в эфире Movistar.