Алонсо про 0:1 с «Ливерпулем»: «Игра была равной и сильно отличалась от матча с «Атлетико», «Реал» показал характер. В 1-м тайме мы играли все лучше, но потеряли инициативу во 2-м»
Алонсо о проигрыше «Ливерпулю»: игра была равна.
«Игра была равной, но мы ближе к концу мы допустили много угловых и штрафных ударов под конец.
В первом тайме мы играли все лучше, а во втором все эти ненужные фолы... Мы потеряли инициативу и с трудом доходили до линии защиты соперника.
Игра была равной и очень сильно отличалась от матча на «Метрополитано» (поражение от «Атлетико» со счетом 2:5 – Спортс”). Мы показали свой характер, а проигрывать можно по-разному», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
