Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310
В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.
Ган победил Волкова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).
Первый бой между Ганом и Волковым прошел в июне-2021: Ган победил единогласным решением судей.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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