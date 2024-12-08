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Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310

В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.

Ган победил Волкова раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Первый бой между Ганом и Волковым прошел в июне-2021: Ган победил единогласным решением судей.

Волков – лучший тяж России после Федора. Против Гана выйдет его новая версия

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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Волков - Ган
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