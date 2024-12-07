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  • Пеп о словах в адрес Моуринью про победы в АПЛ: «Это шутка. «Ман Сити» невиновен, пока вина не доказана. Факт в том, что у него три титула, а у меня шесть»
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Пеп о словах в адрес Моуринью про победы в АПЛ: «Это шутка. «Ман Сити» невиновен, пока вина не доказана. Факт в том, что у него три титула, а у меня шесть»

Пеп Гвардиола прокомментировал слова про Жозе Моуринью.

1 декабря «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0. В конце второго тайма болельщики на «Энфилде» начали скандировать Пепу: «Утром тебя уволят!» В ответ на это тренер продемонстрировал зрителям шесть пальцев. Столько титулов АПЛ завоевали «горожане» под его руководством.

Позже Гвардиола отреагировал на сравнение его жеста с тремя пальцами, которые Моуринью демонстрировал фанатам после поражения «МЮ» со счетом 0:3 от «Тоттенхэма»: «Он выиграл три титула АПЛ, а я шесть». Португалец трижды выигрывал чемпионат с «Челси».

Жозе ответил: «Он выиграл 6 титулов АПЛ, а я 3, но я сделал это честно. Не хочу побед, пока рассматривают 150 дел».

«Это была шутка. Но теперь он в большом списке тех, кто хочет, чтобы «Ман Сити» отправили в Лигу 1. Я бы сказал Жозе: мы невиновны, пока не доказана наша вина. А затем посмотрим, что произойдет. 

Это была шутка. Думаю, мы оба, с нашими командами, он с «Челси», я с «Ман Сити», можем сидеть за столом с сэром Алексом Фергюсоном и Арсеном Венгером, верно? За многие, многие выигранные нами титулы. И я уверен, что рано или поздно он поздравит нас.

Если я обидел Жозе, мне очень жаль. Но это была шутка. Факт в том, что у него три титула, а у меня шесть. Таковы факты», – сказал тренер «Ман Сити».

Опубликовано: Sports
Источник: City Xtra
logoПеп Гвардиола
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Англия
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