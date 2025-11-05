У «Реала» 0,45 xG в матче с «Ливерпулем» – худший показатель мадридцев с октября 2024-го
«Реал» провел худший матч по xG более чем за год.
«Реал» провел худший матч по показателю ожидаемых голов более чем за год.
Команда Хаби Алонсо уступила «Ливерпулю» со счетом 0:1 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Показатель xG у мадридского клуба по итогам игры составил 0,45.
Это худший для «Реала» результат с 5 октября 2024 года. Тогда «сливочные» набрали 0,47 xG в игре с «Вильярреалом» (2:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
