У «Реала» 0,45 xG в матче с «Ливерпулем» – худший показатель мадридцев с октября 2024-го

«Реал» провел худший матч по xG более чем за год.

«Реал » провел худший матч по показателю ожидаемых голов более чем за год.

Команда Хаби Алонсо уступила «Ливерпулю» со счетом 0:1 в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Показатель xG у мадридского клуба по итогам игры составил 0,45.

Это худший для «Реала» результат с 5 октября 2024 года. Тогда «сливочные» набрали 0,47 xG в игре с «Вильярреалом» (2:0).