Кубок Первого канала среди юниоров. Костылева, Базылюк, Двоеглазова, Плескачева, Принева и Андреева выступят с произвольными программами
Базылюк и Костылева покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.
Турнир пройдет 7 декабря.
Кубок Первого канала среди юниоров
Москва
Девушки
Произвольная программа
Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Елена Костылева (команда в оранжевом)
Елизавета Андреева (команда в оранжевом)
Алена Принева (команда в оранжевом)
Алиса Двоеглазова (команда в малиновом)
Лидия Плескачева (команда в малиновом)
Маргарита Базылюк (команда в малиновом)
Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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