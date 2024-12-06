Чемпионат Германии. «Штутгарт примет «Унион», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 13-го тура.
В пятницу «Штутгарт» примет «Унион».
В субботу «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», «Байер» сыграет против «Санкт-Паули», «Боруссия» Менхенгладбах будет протовостоять «Боруссии» Дортмунд.
В воскресенье «Фрайбург» в гостях проведет матч с «Хоффенхаймом».
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости