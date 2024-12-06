Чемпионат Германии. «Штутгарт примет «Унион», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 13-го тура.

В пятницу «Штутгарт » примет «Унион ».

В субботу «Бавария » встретится с «Хайденхаймом », «Байер » сыграет против «Санкт-Паули », «Боруссия» Менхенгладбах будет протовостоять «Боруссии » Дортмунд.

В воскресенье «Фрайбург» в гостях проведет матч с «Хоффенхаймом ».

Чемпионат Германии

13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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