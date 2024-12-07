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Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Хагстрем, Шистад, Тириль и Лотта Венг, Рибом, Бреннан, Диггинс выступят в квалификации конькового спринта

Сундлинг и Шистад выступят в квалификации конькового спринта на Кубке мира.

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Начало квалификации – 11:00, финала – 13:30, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Лотта Венг (Норвегия)

4. Надин Фендрих (Швейцария)

5. Тириль Венг (Норвегия)

6. Йонна Сундлинг (Швеция)

12. Йоханна Хагстрем (Швеция)

13. Мария Меллинг (Норвегия)

14. Юлие Мире (Норвегия)

15. Моа Илар (Швеция)

17. Джулия Керн (США)

18. Лаура Гиммлер (Германия)

19. Кертту Нисканен (Финляндия)

20. Виктория Карл (Германия)

21. Матильде Мирвол (Норвегия)

22. Рози Бреннан (США)

23. Моа Лундгрен (Швеция)

24. Хедда Амундсен (Норвегия)

25. Кристине Ставос Шистад (Норвегия)

27. Эмма Рибом (Швеция)

29. Джесси Диггинс (США)

30. Ане Стенсет (Норвегия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoКубок мира
logoМатильде Мирвол
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
logoТириль Венг
logoсборная Швеции жен
Мария Меллинг
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
сборная Швейцарии жен
logoсборная США жен
Лаура Гиммлер
logoЭмма Рибом
Хедда Амундсен
logoЮлие Мире
Виктория Карл
logoКертту Нисканен
logoЙонна Сундлинг
logoАне Стенсет
logoЙоханна Хагстрем
результаты
logoЛотта Венг
Моа Илар
Надин Фендрих
logoДжесси Диггинс
Джулия Керн
logoМоа Лундгрен
logoКристине Ставос Шистад
logoсборная Финляндии жен
Рози Бреннан
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