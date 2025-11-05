Венсан Компани: «Три очка с «ПСЖ» – это хорошо, но в ноябре трофеи не выигрываются. В субботу была обширная ротация, сегодня играли в меньшинстве – но справились, это вселяет уверенность»
Венсан Компани: три очка – хорошо, но в ноябре трофеев не дают.
Венсан Компани прокомментировал победу «Баварии» над «ПСЖ» (2:1) в Лиге чемпионов.
«Мы набрали три очка – это хорошо. Но никто не завоевывает трофеи в ноябре. Надо сохранять спокойствие и думать о следующей игре. В последнее время мы попадали в разные ситуации, но справлялись. В субботу у нас была обширная ротация – и парни справились. Сегодня мы играли вдесятером 45 минут – и справились. Это вселяет уверенность.
Надеюсь, что Хакими скоро вернется на поле, что там ничего серьезного. Никогда не хочется видеть подобное. Что-то в таком роде произошло в США с Мусиалой, это не самые приятные моменты. Надеемся на скорейшее восстановление Хакими», – сказал главный тренер «Баварии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
