Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией» (RMC)
Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией».
Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2), сообщает RMC.
Из-за повреждения футболист был заменен на 25-й минуте.
О травмах Дембеле и Ашрафа Хакими высказался Луис Энрике.
«Нужно подождать до завтра, когда будут известны результаты обследования.
Травма Хакими? Это футбол, контактный вид спорта. Жаль, что так вышло. Игрокам бывает сложно. Помню, к примеру, травму Мусиалы. Завтра у врачей будут новости», – сказал тренер «ПСЖ».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
