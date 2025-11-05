Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией» (RMC)

Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче с «Баварией».

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле получил травму икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2), сообщает RMC.

Из-за повреждения футболист был заменен на 25-й минуте.

О травмах Дембеле и Ашрафа Хакими высказался Луис Энрике .

«Нужно подождать до завтра, когда будут известны результаты обследования.

Травма Хакими ? Это футбол, контактный вид спорта. Жаль, что так вышло. Игрокам бывает сложно. Помню, к примеру, травму Мусиалы. Завтра у врачей будут новости», – сказал тренер «ПСЖ ».