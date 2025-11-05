Мак Аллистер об 1:0 с «Реалом»: «Куртуа сделал несколько потрясающих сэйвов, но «Ливерпуль» был лучше и заслужил победу»
Алексис Мак Аллистер: «Ливерпуль» заслужил победу над «Реалом».
Алексис Мак Аллистер оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» (1:0) в Лиге чемпионов.
«Хороший матч против очень сильной команды. Важная победа, но мы знаем, что нужно продолжать в том же духе. Важно сохранять уверенность. Сегодня хороший день.
Мы все знаем, что Куртуа фантастический вратарь. Он сделал несколько потрясающих сэйвов, но мне кажется, что сегодня мы были лучше и заслужили победу», – сказал хавбек «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
