Мак Аллистер об 1:0 с «Реалом»: «Куртуа сделал несколько потрясающих сэйвов, но «Ливерпуль» был лучше и заслужил победу»

Алексис Мак Аллистер: «Ливерпуль» заслужил победу над «Реалом».

Алексис Мак Аллистер оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом » (1:0) в Лиге чемпионов.

«Хороший матч против очень сильной команды. Важная победа, но мы знаем, что нужно продолжать в том же духе. Важно сохранять уверенность. Сегодня хороший день.

Мы все знаем, что Куртуа фантастический вратарь. Он сделал несколько потрясающих сэйвов, но мне кажется, что сегодня мы были лучше и заслужили победу», – сказал хавбек «Ливерпуля ».