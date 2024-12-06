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Кубок Первого канала среди юниоров. Шешелева и Карнаухов, Меренкова и Галимов, Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик покажут произвольные программы

Пары выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала среди юниоров.

Турнир пройдет 7 декабря.

Кубок Первого канала среди юниоров

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:10 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Участники

Полина Шешелева – Егор Карнаухов (команда в оранжевом)

Вероника Меренкова – Даниль Галимов (команда в оранжевом)

Зоя Ковязина – Артемий Мохов (команда в оранжевом)

Таисия Щербинина – Артем Петров (команда в малиновом)

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик (команда в малиновом)

София Диана Касинс – Александр Брегей (команда в малиновом)

Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
результаты
logoсборная России
Анастасия Чернышова
Артемий Мохов
Александр Брегей
Артем Петров
Полина Шешелева
Зоя Ковязина
Таисия Щербинина
Владислав Вильчик
пары
Егор Карнаухов
София Диана Касинс
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