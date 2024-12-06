Кубок Первого канала среди юниоров. Шешелева и Карнаухов, Меренкова и Галимов, Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик покажут произвольные программы
Пары выступят с произвольными программами на Кубке Первого канала среди юниоров.
Турнир пройдет 7 декабря.
Кубок Первого канала среди юниоров
Москва
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:10 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Полина Шешелева – Егор Карнаухов (команда в оранжевом)
Вероника Меренкова – Даниль Галимов (команда в оранжевом)
Зоя Ковязина – Артемий Мохов (команда в оранжевом)
Таисия Щербинина – Артем Петров (команда в малиновом)
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик (команда в малиновом)
София Диана Касинс – Александр Брегей (команда в малиновом)
Щербакова против Трусовой – теперь в командах. Чего ждать на юниорском Кубке Первого канала?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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