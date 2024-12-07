Аморим об отказе игроков «МЮ» надевать радужные куртки вслед за Мазрауи: «Мы должны уважать религию Нуссаира и его культуру. Командное решение, как и должно быть»
На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с элементами радужных цветов.
Игроки «Манчестер Юнайтед» должны были выйти на игру с «Эвертоном» (4:0) 1 декабря в радужных куртках от adidas.
Однако марокканский футболист манкунианцев Нуссаир Мазрауи отказался надевать такую одежду, сославшись на то, что он мусульманин и религиозен. Другие игроки «МЮ» его поддержали и тоже не стали этого делать.
«Это командное решение, как и должно быть.
Есть три вещи, которые нужно учитывать. С одной стороны, ценности клуба. Нет сомнений в том, во что этот клуб верит и за что борется. Затем следует религия, которую нужно уважать. Наши ценности – уважение чужого мнения.
И третье – командные вещи. «Не оставим Нуссаира одного, мы команда». Большинство игроков верят в одно, но они увидели другого парня и сказали: «Давайте будем заодно».
Это три вещи, которые мы должны уважать. Думаю, мы справились хорошо. Нам нужно уважать все, но мы также должны уважать религию Нуссаира и его культуру.
Я не знаю, собирается ли Нуссаир менять религию и убеждения. Мы примем решение, если что-то произойдет», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий