Аморим об отказе игроков «МЮ» надевать радужные куртки вслед за Мазрауи: «Мы должны уважать религию Нуссаира и его культуру. Командное решение, как и должно быть»

Рубен Аморим высказался об отказе игроков «МЮ» надевать радужные куртки.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с элементами радужных цветов.

Игроки «Манчестер Юнайтед » должны были выйти на игру с «Эвертоном » (4:0) 1 декабря в радужных куртках от adidas.

Однако марокканский футболист манкунианцев Нуссаир Мазрауи отказался надевать такую одежду, сославшись на то, что он мусульманин и религиозен. Другие игроки «МЮ» его поддержали и тоже не стали этого делать.

«Это командное решение, как и должно быть.

Есть три вещи, которые нужно учитывать. С одной стороны, ценности клуба. Нет сомнений в том, во что этот клуб верит и за что борется. Затем следует религия, которую нужно уважать. Наши ценности – уважение чужого мнения.

И третье – командные вещи. «Не оставим Нуссаира одного, мы команда». Большинство игроков верят в одно, но они увидели другого парня и сказали: «Давайте будем заодно».

Это три вещи, которые мы должны уважать. Думаю, мы справились хорошо. Нам нужно уважать все, но мы также должны уважать религию Нуссаира и его культуру.

Я не знаю, собирается ли Нуссаир менять религию и убеждения. Мы примем решение, если что-то произойдет», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед ».