Чемпионат Италии. «Интер» примет «Парму», «Милан» в гостях у «Аталанты»

В Серии А пройдут матчи 15-го тура.

В пятницу «Интер » примет «Парму», «Милан » сыграет в гостях с «Аталантой».

В субботу «Ювентус » встретится дома с «Болоньей».

В воскресенье «Наполи » будет противостоять «Лацио».

Чемпионат Италии

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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