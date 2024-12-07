Исаева с Okko выиграла премию «Женский голос спорта»: «Есть плюсы и минусы в том, чтобы быть девочкой в мужском спорте. У женщин другой взгляд»

Дарья Исаева получила премию «Женский голос спорта».

Телеведущая и футбольный комментатор Okko попала в тройку номинантов на премию имени Анны Дмитриевой вместе с Яной Батыршиной и Ольгой Богословской.

Сегодня Олимпийский комитет России вручил Исаевой премию «Женский голос спорта».

«Я в шоке от того, что получила номинацию. Честно говоря, не ожидала этого. Мне невероятно приятно, тем более это премия Анны Владимировны Дмитриевой, это большая честь для меня.

Сложно ли женщинам в роли комментатора? В том, чтобы быть девочкой в мужском спорте, есть как много плюсов, так и минусов. Это скорее сложно, чем легко. Я получаю огромное удовольствие от того, что работаю в мужском виде спорта. Стараюсь не делать акцент на том, что я – девочка, общаюсь с мужчинами на их футбольном языке.

Главное, что я занимаюсь любимым делом, общаюсь с футбольными людьми и набираюсь большим количеством знаний. Я в первую очередь не комментатор, а ведущая. У женщин есть совершенно другой взгляд, которого нет у мужчин. Иногда я задаю такие неожиданные вопросы, которые не придут в голову мужчине. Я стараюсь быть очень тактичной, понимающей и эмпатийной по отношению к гостям, которые приходят в нашу студию», – заявила телеведущая и футбольный комментатор Дарья Исаева после включения в тройку.

«В первую очередь я бы хотела поблагодарить моих учителей, моих наставников, которые позволяют не только мне, но и нескольким десяткам людей заниматься тем, что они любят.

Мы знаем, что наши учителя делают все, чтобы мы любили эту профессию и несли ее в мир», – сказала девушка после победы.

Фото: t.me/olympic_russia/15590