Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310

В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри .

Рахмонов победил Гэрри единогласным решением судей (трижды 48-47).

Изначально на турнире Рахмонов должен был драться с Белалом Мухаммадом за титул, но Мухаммад снялся из-за травмы.

Рахмонов идет в UFC c рекордом 6-0, Гэрри – с 8-0.

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