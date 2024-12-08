Шавкат Рахмонов победил Иэна Гэрри в соглавном событии UFC 310
В Лас-Вегасе на UFC 310 состоялся бой в полусреднем весе между Шавкатом Рахмоновым и Иэном Гэрри.
Рахмонов победил Гэрри единогласным решением судей (трижды 48-47).
Изначально на турнире Рахмонов должен был драться с Белалом Мухаммадом за титул, но Мухаммад снялся из-за травмы.
Рахмонов идет в UFC c рекордом 6-0, Гэрри – с 8-0.
UFC 310: Ган – Волков, Евлоев – Стерлинг, Шавкат – Гэрри и другие бои
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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